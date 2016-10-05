und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Directed_Movement_Candle - Indikator für den MetaTrader 5
- 775
Der Indikator Directed_Movement in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators Directed_Movement.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators Directed_Movement.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15754
