Asesores Expertos

Exp_Directed_Movement_Candle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
875
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_Directed_Movement_Candle.mq5 (8.36 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Directed_Movement.mq5 (8.45 KB) ver
Directed_Movement_Candle.mq5 (10.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Sistema comercial construido con las señales del indicador Directed_Movement_Candle. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si el color de las velas del indicador ha cambiado a rosa o azul.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Directed_Movement_Candle.ex5 y Directed_Movement.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.


Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15761

