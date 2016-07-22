Indicador Directed_Movement sob a forma de vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador Directed_Movement.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Directed_Movement.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Directed_Movement_Candle