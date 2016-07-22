CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Directed_Movement_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1108
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Directed_Movement sob a forma de vela. As velas aparecem como resultado do timeseries de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador Directed_Movement.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Directed_Movement.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Directed_Movement_Candle

Fig.1. Indicador Directed_Movement_Candle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15754

Exp_ColorRsiMACD Exp_ColorRsiMACD

O conselheiro Exp_ColorRsiMACD baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma ColorRsiMACD.

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Indicador ColorRsiMACD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_Directed_Movement_Candle Exp_Directed_Movement_Candle

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Directed_Movement_Candle.

ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF ColorJFatl_Cloud_Digit_HTF

Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.