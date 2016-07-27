指标 Directed_Movement 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条, 是相应价格序列经 Directed_Movement 指标算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

此指标需要编译的指标文件 Directed_Movement.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1. 指标 Directed_Movement_Candle