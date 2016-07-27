请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorRsiMACD - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1470
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_ColorRsiMACD 自动交易程序的信号来自 ColorRsiMACD 直方条。当柱线收盘时如果 MACD 直方条突破零轴或直方条方向改变或信号线方向改变, 以及信号线突破直方条 (依据输入参数选项 Mode), 信号生成。
input AlgMode Mode=MACDdisposition;//入场算法
此 EA 需要指标的编译文件 ColorRsiMACD.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 2015 品种 USDJPY H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15753
ColorRsiMACD_HTF
指标 ColorRsiMACD 在输入参数中有时间帧选项。ColorRsiMACD
此 MACD 直方图依据 RSI 振荡器及其均线的差异。
Directed_Movement_Candle
指标 Directed_Movement 以蜡烛条序列的形式实现。Exp_Directed_Movement_Candle
基于 Directed_Movement_Candle 指标信号的交易系统。