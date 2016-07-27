此 Exp_ColorRsiMACD 自动交易程序的信号来自 ColorRsiMACD 直方条。当柱线收盘时如果 MACD 直方条突破零轴或直方条方向改变或信号线方向改变, 以及信号线突破直方条 (依据输入参数选项 Mode), 信号生成。

input AlgMode Mode=MACDdisposition;

此 EA 需要指标的编译文件 ColorRsiMACD.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 2015 品种 USDJPY H6:

图例. 2. 测试结果图表