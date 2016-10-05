und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorRsiMACD - Experte für den MetaTrader 5
Der Experte Exp_ColorRsiMACD wurde aufgrund der Signale gebaut, die vom Histogramm ColorRsiMACD eingetragen werden. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der Durchbruch der nullwertigen Linie vom Histogramm stattgefunden hat, die Bewegungsrichtung des Histogramms oder der Signallinie geändert hat oder wenn der Durchbruch der Signallinie vom Histogramm stattgefunden hat (Je nachdem von den Optionen, die im Eingangsparameter Mode ausgewählt werden).
input AlgMode Mode=MACDdisposition;//Der Algorithmus für den Eintritt in den Markt
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators ColorRsiMACD.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am USDJPY H6:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15753
