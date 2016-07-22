O conselheiro Exp_ColorRsiMACD baseia-se nos sinais tomados a partir do histograma ColorRsiMACD. No momento quer de rompimento do nível zero do histograma quer de alteração da direção do histograma ou linhas de sinal quer de rompimento da linha de sinal do histograma, forma-se um sinal para entrar no mercado.

input AlgMode Mode=MACDdisposition;

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorRsiMACD.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, USDJPY, H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste