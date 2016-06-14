CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorRsiMACD - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1677
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorRsiMACD.mq5 (12.02 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorRsiMACD.mq5 (11.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

input AlgMode Mode=MACDdisposition;//алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorRsiMACD.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJFatl_Digit_HTF ColorJFatl_Digit_HTF

Индикатор ColorJFatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Directed_Movement_Candle Directed_Movement_Candle

Индикатор Directed_Movement в свечном виде.

Exp_Directed_Movement_Candle Exp_Directed_Movement_Candle

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.