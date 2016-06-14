Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

input AlgMode Mode=MACDdisposition;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorRsiMACD.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования