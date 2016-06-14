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Exp_ColorRsiMACD - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
input AlgMode Mode=MACDdisposition;//алгоритм для входа в рынок
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorRsiMACD.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJFatl_Digit_HTF
Индикатор ColorJFatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Directed_Movement в свечном виде.Exp_Directed_Movement_Candle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Directed_Movement_Candle.