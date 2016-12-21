コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorRsiMACD - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1122
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorRsiMACD.mq5 (12.02 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorRsiMACD.mq5 (11.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。取引を実行するためのシグナルは、MACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクアウトがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクアウトがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

input AlgMode Mode=MACDdisposition;// 市場参入アルゴリズム

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorRsiMACD.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H6での2015USDJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15753

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。

ColorRsiMACD ColorRsiMACD

RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。

Directed_Movement_Candle Directed_Movement_Candle

ローソク足のシーケンスとして実装されたDirected_Movement指標です。

Exp_Directed_Movement_Candle Exp_Directed_Movement_Candle

Directed_Movement_Candle指標のシグナルに基づいた取引システムです。