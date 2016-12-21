ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。取引を実行するためのシグナルは、MACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクアウトがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクアウトがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

input AlgMode Mode=MACDdisposition;

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorRsiMACD.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H6での2015USDJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート