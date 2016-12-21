無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。取引を実行するためのシグナルは、MACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクアウトがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクアウトがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。
input AlgMode Mode=MACDdisposition;// 市場参入アルゴリズム
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorRsiMACD.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H6での2015USDJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
ColorRsiMACD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。ColorRsiMACD
RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。
Directed_Movement_Candle
ローソク足のシーケンスとして実装されたDirected_Movement指標です。Exp_Directed_Movement_Candle
Directed_Movement_Candle指標のシグナルに基づいた取引システムです。