ColorRsiMACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 941
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real: Maury74
Histograma MACD, construido sobre la diferencia entre el oscilador RSI y su promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorRsiMACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15751
