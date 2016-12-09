CodeBaseSecciones
ColorJFatl_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo

Como línea separadora de los colores, se presenta la propia media móvil.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit

ColorJFatl_Digit_HTF ColorJFatl_Digit_HTF

Indicador ColorJFatl_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

iMFISign iMFISign

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico.

ColorRsiMACD ColorRsiMACD

Histograma MACD, construido sobre la diferencia entre el oscilador RSI y su promediación.

ColorRsiMACD_HTF ColorRsiMACD_HTF

Indicador ColorRsiMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.