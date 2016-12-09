CodeBaseSecciones
ColorJFatl_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador ColorJFatl_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorJFatl_Digit.mq5.


Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Digit_HTF

iMFISign iMFISign

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico.

ColorJFatl_Cloud_HTF ColorJFatl_Cloud_HTF

Indicador ColorJFatl_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorJFatl_Cloud_Digit ColorJFatl_Cloud_Digit

Híbrido del filtro digital FATL (Fast Adaptive Trend Line) y la promediación adaptativa análoga JMA, el indicador ColorJFatl colorea el espacio del fondo del gráfico, y representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.

ColorRsiMACD ColorRsiMACD

Histograma MACD, construido sobre la diferencia entre el oscilador RSI y su promediación.