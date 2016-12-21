無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorJFatl_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 801
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
FATL （Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均 JMA のハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl 指標です。四捨五入後の桁数はDigit
入力変数で設定されます。<br3/>
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
移動平均そのものが色の区切り線として機能します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorJFatl_Cloud_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15750
ColorJFatl_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Digit指標です。iMFISign
古典的なマネーフロー指数（Money Flow Index）に基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。
ColorRsiMACD
RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。ColorRsiMACD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。