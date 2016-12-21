コードベースセクション
ColorJFatl_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
FATL （Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均 JMA のハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl 指標です。四捨五入後の桁数はDigit
入力変数で設定されます。<br3/>

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

移動平均そのものが色の区切り線として機能します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorJFatl_Cloud_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15750

