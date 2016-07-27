FATL (快速自适应趋势线) 数字过滤器和模拟自适应均线 JMA 的混合 - 指标 ColorJFatl 以图表背景颜色填充, 并将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。截取位数设置在输入参数 Digit :



input uint Digit=3;

移动均线本身用作彩色分隔线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。





图例.1. 指标 ColorJFatl_Cloud_Digit