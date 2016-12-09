CodeBaseSecciones
iMFISign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico.


Fig. 1. Indicador iMFISign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15737

