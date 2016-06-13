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ColorJFatl_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Гибрид цифрового фильтра FATL (Fast Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA — индикатор ColorJFatl с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud_Digit
Индикатор скорости изменения цены.iMFISign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Money Flow Index.
Гистограмма MACD, построенная на разнице осциллятора RSI и его усреднения.ColorJFatl_Digit_HTF
Индикатор ColorJFatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.