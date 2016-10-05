und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorJFatl_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
694
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Das Hybrid des digitalen Filters FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelwertbildung JMA - Der Indikator ColorJFatl mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
Als die Trennlinie der Farbe wurde selbst der Moving dargestellt.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorJFatl_Cloud_Digit
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15750
Der Indikator ColorJFatl_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.iMFISign
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Oszillators Money Flow Index.
Der Histogramm MACD, der auf der Differenz des Oszillators RSI und deren Mittelwertbildung aufgebaut wurde.ColorRsiMACD_HTF
Der Indikator ColorRsiMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.