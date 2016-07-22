Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJFatl_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 938
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Híbrido do filtro numérico FATL (Fast Adaptive Trend Line) e da média adaptativa análoga JMA - indicador ColorJFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15750
Indicador ColorJFatl_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.iMFISign
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Money Flow Index.
O histograma MACD baseia-se na diferença do oscilador RSI e a sua média.ColorRsiMACD_HTF
Indicador ColorRsiMACD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.