ColorJFatl_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Indicador suavizado de tendencia rápida JFatl, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta el propio JFatl.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud
Indicador ColorX2MA_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.iWPRSign
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico.
Indicador de velocidad de cambio del precio.ColorJFatl_Digit
Filtro digital rápido suavizado ColorJFatl, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.