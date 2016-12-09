CodeBaseSecciones
ColorJFatl_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
703
(15)
ColorJFatl_Cloud.mq5 (10.11 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Indicador suavizado de tendencia rápida JFatl, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado. Como línea separadora de los colores, se presenta el propio JFatl.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15727

