CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorJFatl_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
704
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
colorjfatl_digit.mq5 (10.69 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Filtro digital rápido suavizado ColorJFatl, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Digit

Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15735

Speedometer Speedometer

Indicador de velocidad de cambio del precio.

ColorJFatl_Cloud ColorJFatl_Cloud

Indicador suavizado de tendencia rápida JFatl, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado.

ColorJFatl_Cloud_HTF ColorJFatl_Cloud_HTF

Indicador ColorJFatl_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

iMFISign iMFISign

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Money Flow Index clásico.