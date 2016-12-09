CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorX2MA_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
731
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
ColorX2MA_Cloud.mq5 (10.41 KB) ver
ColorX2MA_Cloud_HTF.mq5 (12.75 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorX2MA_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorX2MA_Digit.mq5.


Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15726

iWPRSign iWPRSign

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico.

iRSISign iRSISign

Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador RSI clásico.

ColorJFatl_Cloud ColorJFatl_Cloud

Indicador suavizado de tendencia rápida JFatl, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado.

Speedometer Speedometer

Indicador de velocidad de cambio del precio.