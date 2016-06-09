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Индикаторы

ColorJFatl_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1675
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном. В качестве линии разделения цвета представлен сам JFatl.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud

Рис.1. Индикатор ColorJFatl_Cloud

iWPRSign iWPRSign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Williams’ Percent Range.

iRSISign iRSISign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора RSI.

ColorX2MA_Cloud_HTF ColorX2MA_Cloud_HTF

Индикатор ColorX2MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJFatl_Digit ColorJFatl_Digit

Сглаженный быстрый цифровой фильтр ColorJFatl с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.