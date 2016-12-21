コードベースセクション
ColorJFatl_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶす平滑化されたJFatl高速トレンド指標です。 JFatlそのものが色の区切り線として機能します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorJFatl_Cloud指標

