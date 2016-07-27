信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域。

指标 ColorX2MA_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。

价格变化速度指标。

平滑快速数字过滤器 ColorJFatl 将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。