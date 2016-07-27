请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
ColorJFatl_Cloud - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1175
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
JFatl 平滑快速趋势指标, 以图表的彩色背景填充。JFatl 本身用作彩色分隔线。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. 指标 ColorJFatl_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15727
ColorX2MA_Cloud_HTF
指标 ColorX2MA_Cloud 在输入参数中有时间帧选项。iWPRSign
信号量箭头指标, 基于经典威廉姆斯百分比范围振荡器远离超买和超卖区域。
计速器
价格变化速度指标。ColorJFatl_Digit
平滑快速数字过滤器 ColorJFatl 将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。