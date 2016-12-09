CodeBaseSecciones
Speedometer - indicador para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
El indicador muestra la velocidad del tick, el camino que ha recorrido el precio y el tiempo del recorrido en microsegundos. La velocidad se muestra en puntos por segundo. Al darse una velocidad superior a los valores especificados en los ajustes, sonará una alerta y se enviará un mensaje al correo y al móvil.


Parámetros: 
input int              FontSize     = 12;                   // Tamaño de la fuente
input string           FontName     = "Arial";              // Nombre de la fuente
input color            ClrWay       = Red;                  // Color de la marca - recorrido del precio en puntos
input color            ClrSpeed     = Yellow;               // Color de la marca - velocidad en puntos por segundo
input color            ClrTime      = White;                // Color de la marca - cambio del tiempo en segundos
input int              SpeedSound   = 20;                   // Notificación sobre el exceso de velocidad
input ENUM_BASE_CORNER Corner       = CORNER_RIGHT_UPPER;   // Ángulo para representar la información
input bool             AlertOn      = true;                 // Activar notificaciones




Fig. 1. Notificación del indicador


Fig.2. Información a la derecha


Fig.3. Información a la izquierda

Consejos:
  • El indicador se usa como ayudante durante el comercio.

