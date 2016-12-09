Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Speedometer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1013
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra la velocidad del tick, el camino que ha recorrido el precio y el tiempo del recorrido en microsegundos. La velocidad se muestra en puntos por segundo. Al darse una velocidad superior a los valores especificados en los ajustes, sonará una alerta y se enviará un mensaje al correo y al móvil.
input int FontSize = 12; // Tamaño de la fuente input string FontName = "Arial"; // Nombre de la fuente input color ClrWay = Red; // Color de la marca - recorrido del precio en puntos input color ClrSpeed = Yellow; // Color de la marca - velocidad en puntos por segundo input color ClrTime = White; // Color de la marca - cambio del tiempo en segundos input int SpeedSound = 20; // Notificación sobre el exceso de velocidad input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo para representar la información input bool AlertOn = true; // Activar notificaciones
Fig. 1. Notificación del indicador
Fig.2. Información a la derecha
Fig.3. Información a la izquierda
- El indicador se usa como ayudante durante el comercio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15732
Indicador suavizado de tendencia rápida JFatl, cuyo espacio de fondo en el gráfico se encuentra coloreado.ColorX2MA_Cloud_HTF
Indicador ColorX2MA_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Filtro digital rápido suavizado ColorJFatl, que representa el último valor en forma de marca de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes.ColorJFatl_Cloud_HTF
Indicador ColorJFatl_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.