Indicador suavizado (ajustado) de tendência rápida JFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido. Como uma linha de separação de cores foi apresentado o JFatl.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud