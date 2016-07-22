CodeBaseSeções
ColorJFatl_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Indicador suavizado (ajustado) de tendência rápida JFatl com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido. Como uma linha de separação de cores foi apresentado o JFatl.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud

Fig.1. Indicador ColorJFatl_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15727

