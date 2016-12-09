CodeBaseSecciones
iWPRSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
iWPRSign.mq5 (6.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico.


Fig. 1. Indicador iWPRSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15725

