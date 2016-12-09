Mira cómo descargar robots gratis
iWPRSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 789
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Indicador de señal de semáforo de flechas que usa la salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador Williams’ Percent Range clásico.
Fig. 1. Indicador iWPRSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15725
