Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorJFatl_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
Der glättende Indikator des schnellen Trends JFatl mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums. Als die Trennlinie der Farbe wurde selbst JFatl dargestellt.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorJFatl_Cloud
