Indicadores

ROC2_VG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
790
Ranking:
(18)
Publicado:
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Vladislav Goshkov (VG)


Construcción de indicadores ROC de dos tipos arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.

Fórmula para el cálculo de los indicadores:

  • MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
  • ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
  • ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
  • ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
  • ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.03.2006.


Fig. 1. Indicador ROC2_VG

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15627

