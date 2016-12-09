Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ROC2_VG - indicador para MetaTrader 5
Construcción de indicadores ROC de dos tipos arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.
Fórmula para el cálculo de los indicadores:
- MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
- ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
- ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
- ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
- ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.03.2006.
