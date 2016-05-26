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ROC2_VG - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Vladislav Goshkov (VG)
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.
Формулы для расчёта индикаторов:
- MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
- ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
- ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
- ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
- ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.
Рис.1. Индикатор ROC2_VG
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.M2_MA_HTF
Индикатор M2_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка.XEnvelopes_Digit_Grid
Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.