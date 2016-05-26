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Индикаторы

ROC2_VG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2036
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Vladislav Goshkov (VG)

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Формулы для расчёта индикаторов:

  • MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
  • ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
  • ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
  • ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
  • ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.

Рис.1. Индикатор ROC2_VG

Рис.1. Индикатор ROC2_VG

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Индикатор M2_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TrendX TrendX

Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка.

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.