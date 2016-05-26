Реальный автор:

Vladislav Goshkov (VG)

Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.

Формулы для расчёта индикаторов:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];

ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];

ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];

ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];

ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.03.2006.

Рис.1. Индикатор ROC2_VG