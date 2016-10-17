und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ROC2_VG - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Vladislav Goshkov (VG)
Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.
Die Formel für die Berechnung der Indikatoren:
- MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
- ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
- ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
- ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
- ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 28.03.2006. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15627
