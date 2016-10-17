CodeBaseKategorien
Indikatoren

ROC2_VG - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
832
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) ansehen
Der echte Autor:

Vladislav Goshkov (VG)

Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.

Die Formel für die Berechnung der Indikatoren:

  • MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
  • ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
  • ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
  • ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
  • ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 28.03.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ROC2_VG

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Der Indikator M2_MA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

M2_MACandle M2_MACandle

Der Indikator M2_MA in einer Kerzen-Form.

TrendX TrendX

Den Indikator TrendX kann für Eingang/Ausgang im Markt verwenden.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Der Indikator Envelopes mit der Hintergrund Ausfüllung des Kanals-Inneren in Form einer farbigen Wolke mit der Anzeige der letzten Werte in Form von einer Preismarkierung, und mit der Möglichkeit, die Ebene des Kanals zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.