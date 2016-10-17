Der echte Autor:

Vladislav Goshkov (VG)

Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.

Die Formel für die Berechnung der Indikatoren:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];

ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];

ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];

ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];

ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 28.03.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator ROC2_VG