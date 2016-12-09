Pon "Me gusta" y sigue las noticias
M2_MACandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador M2_MA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo M2_MA de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador M2_MA.mq5.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador M2_MACandle
