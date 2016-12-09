Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XEnvelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5
Indicador Envelopes con posibilidad de colorear la parte interior de su canal, en forma de nube de color y con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y la posibilidad de redondear los niveles del canal en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XEnvelopes_Digit
Fig.2. Indicador XEnvelopes_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15630
