Verdadeiro autor:

Vladislav Goshkov (VG)

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.

Fórmulas para o cálculo dos indicadores:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];

ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];

ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];

ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];

ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.03.2006.

Fig.1. Indicador ROC2_VG