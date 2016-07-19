Participe de nossa página de fãs
ROC2_VG - indicador para MetaTrader 5
Verdadeiro autor:
Vladislav Goshkov (VG)
Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.
Fórmulas para o cálculo dos indicadores:
- MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
- ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
- ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
- ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
- ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.03.2006.
Fig.1. Indicador ROC2_VG
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15627
