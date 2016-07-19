CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ROC2_VG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1144
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Vladislav Goshkov (VG)

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.

Fórmulas para o cálculo dos indicadores:

  • MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
  • ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
  • ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
  • ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
  • ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.03.2006.

Fig.1. Indicador ROC2_VG

Fig.1. Indicador ROC2_VG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15627

M2_MA_HTF M2_MA_HTF

Indicador M2_MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

M2_MACandle M2_MACandle

Indicador M2_MA sob a forma de uma vela.

TrendX TrendX

O indicador TrendX pode ser usado para entrar/sair do mercado.

XEnvelopes_Digit XEnvelopes_Digit

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.