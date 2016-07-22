コードベースセクション
ROC2_VG - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
960
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Vladislav Goshkov (VG)

1つのウィンドウに任意の2つの（モメンタムを含む）の種類及び期間のROC指標をプロットします。

指標計算式：

  • MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
  • ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
  • ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
  • ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
  • ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年3月28日に公開されました。

図1　ROC2_VG

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15627

