ROC2_VG - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Vladislav Goshkov (VG)
1つのウィンドウに任意の2つの（モメンタムを含む）の種類及び期間のROC指標をプロットします。
指標計算式：
- MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
- ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
- ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
- ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
- ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年3月28日に公開されました。
図1 ROC2_VG
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15627
