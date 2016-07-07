请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Vladislav Goshkov (VG)
在单一窗口内绘制两条任意类型 (包括动量) 和周期的 ROC 指标。
指标计算方程:
- MOM = (价格 - 之前价格) [动量];
- ROC = ((价格/之前价格)-1)*100 [变化率];
- ROCP = (价格-之前价格)/之前价格 [变化率百分数];
- ROCR = (价格/之前价格) [变化率比率];
- ROCR100 = (价格/之前价格)*100 [变化率比率 100 比例]。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 03月 28 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. ROC2_VG
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15627
