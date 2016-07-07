真实作者:

Vladislav Goshkov (VG)

在单一窗口内绘制两条任意类型 (包括动量) 和周期的 ROC 指标。

指标计算方程:

MOM = (价格 - 之前价格) [动量];

ROC = ((价格/之前价格)-1)*100 [变化率];

ROCP = (价格-之前价格)/之前价格 [变化率百分数];

ROCR = (价格/之前价格) [变化率比率];

ROCR100 = (价格/之前价格)*100 [变化率比率 100 比例]。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 03月 28 日发表在 mql4.com 的代码库。

图例.1. ROC2_VG