ROC2_VG - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1305
等级:
(18)
已发布:
已更新:
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Vladislav Goshkov (VG)

在单一窗口内绘制两条任意类型 (包括动量) 和周期的 ROC 指标。

指标计算方程:

  • MOM = (价格 - 之前价格) [动量];
  • ROC = ((价格/之前价格)-1)*100 [变化率];
  • ROCP = (价格-之前价格)/之前价格 [变化率百分数];
  • ROCR = (价格/之前价格) [变化率比率];
  • ROCR100 = (价格/之前价格)*100 [变化率比率 100 比例]。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 03月 28 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. ROC2_VG

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15627

