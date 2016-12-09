CodeBaseSecciones
Indicadores

M2_MA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
832
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
M2_MA.mq5 (7.54 KB) ver
M2_MA_HTF.mq5 (9.87 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Indicador M2_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador M2_MA.mq5.


Рис.1.Indicador M2_MA_HTF

M2_MACandle M2_MACandle

Indicador M2_MA en forma de vela.

MaChannel_HTF MaChannel_HTF

Indicador MaChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ROC2_VG ROC2_VG

Construcción de indicadores ROC de dos tipos arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.

TrendX TrendX

El indicador TrendX se puede usar para entrar/salir del mercado.