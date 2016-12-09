CodeBaseSecciones
TrendX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Víktor Chebotarev


El indicador TrendX se puede usar para entrar/salir del mercado. La línea roja muestra la dirección del movimiento, la verde, la tendencia. Cuando la línea verde crece, esto nos indica que el movimiento sigue una dirección, el movimiento de la línea verde hacia abajo o hacia el lado indica la corrección o el flat.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.06.2006.


Fig. 1. Indicador TrendX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15628

