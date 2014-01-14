Autor real:

DriverDan

Descripcion:

El indicador que calcula el volumen por segundo (o durante un periodo) y la media móvil correspondiente.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 19.09.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador VSI