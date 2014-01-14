CodeBaseSecciones
VSI - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
vsi.mq5 (7.86 KB) ver
Autor real:

DriverDan

Descripcion:

El indicador que calcula el volumen por segundo (o durante un periodo) y la media móvil correspondiente.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 19.09.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador VSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1561

