Индикаторы

VSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3638
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
vsi.mq5 (7.78 KB) просмотр
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

DriverDan

Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор VSI

