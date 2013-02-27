Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3638
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
DriverDan
Индикатор, который вычисляет объем за секунду (или за период) и соответствующее скользящее среднее.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор VSI
Индикатор наименьшего диапазона определяет моменты, когда рынок находится в "сжатом" состоянии, что говорит о предстоящем пробое в ту или иную сторону.i-Friday_Sig
Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы"
Индикатор показывает количество ложных пробоев за указанный периодVolatilityPivot
Этот индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда.