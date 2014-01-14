Este ejemplo le mostrará cómo implementar el envío de ticks en tiempo real desde el terminal de cliente MetaTrader 5 a una aplicación de servidor externo.



Se utiliza el protocolo TCP, que permite transferir los datos, no sólo a nivel local, sino a nivel global en todo Internet.



La biblioteca Winsock2 (ws2_32.dll) se utiliza para trabajar con sockets. No es posible llamar directamente a las funciones de la biblioteca, porque MQL5 no permite trabajar con punteros ni pasar estructuras complejas de datos en parámetros de funciones de DLL. La biblioteca socket_mql5.dll, escrita en C++, es una capa intermedia, que conecta el Asesor Experto y la biblioteca de sockets.



La interacción de MetaTrader 5 con la aplicación del servidor externo se presenta en la figura 1:



Figura 1. Interacción de MetaTrader 5 con la aplicación del servidor externo

El conjunto mínimo de funciones para la transferencia en un único sentido (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) se implementa en la biblioteca socket_mql5.dll.



En la figura 2 se muestra un ejemplo de Asesor Experto, conectado al servidor y utilizado para transferir los datos de ticks en tiempo real a una aplicación en un servidor externo.



Figura 2. Exportación datos de ticks desde el terminal de cliente MetaTrader 5 a una aplicación de servidor externo

El archivo contiene: