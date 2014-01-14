Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trabajar con sockets en MQL5 - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1920
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este ejemplo le mostrará cómo implementar el envío de ticks en tiempo real desde el terminal de cliente MetaTrader 5 a una aplicación de servidor externo.
Se utiliza el protocolo TCP, que permite transferir los datos, no sólo a nivel local, sino a nivel global en todo Internet.
La biblioteca Winsock2 (ws2_32.dll) se utiliza para trabajar con sockets. No es posible llamar directamente a las funciones de la biblioteca, porque MQL5 no permite trabajar con punteros ni pasar estructuras complejas de datos en parámetros de funciones de DLL. La biblioteca socket_mql5.dll, escrita en C++, es una capa intermedia, que conecta el Asesor Experto y la biblioteca de sockets.
La interacción de MetaTrader 5 con la aplicación del servidor externo se presenta en la figura 1:
Figura 1. Interacción de MetaTrader 5 con la aplicación del servidor externo
El conjunto mínimo de funciones para la transferencia en un único sentido (SocketOpen, SocketWrite, SocketClose) se implementa en la biblioteca socket_mql5.dll.
En la figura 2 se muestra un ejemplo de Asesor Experto, conectado al servidor y utilizado para transferir los datos de ticks en tiempo real a una aplicación en un servidor externo.
Figura 2. Exportación datos de ticks desde el terminal de cliente MetaTrader 5 a una aplicación de servidor externo
El archivo contiene:
- Un Asesor Experto
- La biblioteca socket_mql5.dll (el código fuente C++ está escrito en Visual Studio 2008)
- El servidor TCP y el cliente TCP (fuentes en Delphi7)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/169
Indicador que muestra el número de falsos avances durante el período especificado.AlfOs
Es un oscilador, similar a OsMA con Variable Index Dynamic Average.
El indicador que calcula el volumen por segundo (o durante un periodo) y la media móvil correspondiente.i-ImpulseSystem
El indicador se basa en el Sistema de Impulso de Elder.