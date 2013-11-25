代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VSI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1484
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
vsi.mq5 (11.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

DriverDan

此指标计算每秒钟的交易量 (或给定周期)，以及相对应的移动平均线。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2007.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 VSI 指标

图例.1 VSI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1561

FX_Sniper_Ergodic_CCI FX_Sniper_Ergodic_CCI

遍历 CCI.

Exp_JMASlope Exp_JMASlope

本交易系统，基于 JMASlope 指标的信号基础上实现。

VolatilityPivot VolatilityPivot

本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。

TrendRange TrendRange

趋势指标，带有三种状态。