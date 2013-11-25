请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
DriverDan
此指标计算每秒钟的交易量 (或给定周期)，以及相对应的移动平均线。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2007.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 VSI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1561
FX_Sniper_Ergodic_CCI
遍历 CCI.Exp_JMASlope
本交易系统，基于 JMASlope 指标的信号基础上实现。
VolatilityPivot
本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。TrendRange
趋势指标，带有三种状态。