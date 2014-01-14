Autor real:

DriverDan

Indicador que calcula o volume por segundo (ou de um determinado período) e sua correspondente média móvel.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador VSI