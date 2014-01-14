CodeBaseSeções
VSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1741
(20)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
vsi.mq5 (7.86 KB) visualização
Autor real:

DriverDan

Indicador que calcula o volume por segundo (ou de um determinado período) e sua correspondente média móvel.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.09.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador VSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1561

