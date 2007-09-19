Индикатор похож на ASCTrend, на мой взгляд даже лучше. Работает по системе High - Low.

Отображение уровней текущей недели!

Имя индикатор оставлено как было: Plagiat. В первоначальной версии было HMA.mq4 (по мотивам публикации в ForexMagazine #104").