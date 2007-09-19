CodeBaseРазделы
Индикаторы

VSI - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文
Опубликован:
Обновлен:
Автор: DriverDan

Индикатор, который вычисляет объем в секунду (или период) соответствующий MA.




SUPRES MultiFrame SUPRES MultiFrame

Индикатор интересно рисует уровни,особенно на малых ТФ.

ZigZag Pointer ZigZag Pointer

Индикатор похож на ASCTrend, на мой взгляд даже лучше. Работает по системе High - Low.

библиотека HighLowWeek библиотека HighLowWeek

Отображение уровней текущей недели!

Plagiat Plagiat

Имя индикатор оставлено как было: Plagiat. В первоначальной версии было HMA.mq4 (по мотивам публикации в ForexMagazine #104").