Der echte Autor:

DriverDan

Der Indikator der das Volumen pro Sekunde (oder über eine Periode) berechnet und den zugehörigen gleitenden Durchschnitt.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.09.2007.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der VSI Indikator