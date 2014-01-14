CodeBaseSecciones
Indicadores

i-ImpulseSystem - indicador para MetaTrader 5

El indicador se basa en el Sistema de Impulso de Elder, que traza velas de diferentes colores, dependiendo de los indicadores OsMA (12,26,9) y Media Móvil ( EMA 13):

  • Si OsMA y EMA ascienden, el color de la vela es verde;
  • Si OsMA y EMA descienden, el color de la vela es rojo;
  • Para todos los demás casos, el color de la vela es gris;

i-ImpulseSystem

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/167

