VSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

DriverDan

秒あたりの（または期間にわたった）数量および対応する移動平均を算出する指標。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月19日にコードベースで公開されました。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 VSI指標

