記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
882
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
DriverDan
秒あたりの（または期間にわたった）数量および対応する移動平均を算出する指標。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月19日にコードベースで公開されました。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 VSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1561
