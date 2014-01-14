Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Asesor Experto, basado en Bandas de Bollinger ®
3428
Este Asesor Experto se basa en las Bandas de Bollinger. Utiliza la estrategia de seguimiento de tendencia (DEMA) y el indicador Bandas de Bollinger ®.
Muestra un beneficio estable en el Probador de Estrategias durante los últimos 17 años (EURUSD M30).
- Apertura de posición larga: DEMA es ascendente y una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.
- Apertura de posición corta: DEMA es descendente y una vela negra (bajista) cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.
- Cierre de posición larga: Una vela negra cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.
- Cierre de posición corta: Una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.
Parámetros de entrada:
- bands_period - Período de las Bandas de Bollinger;
- dema_period- Período DEMA;
- bands_shift- Desplazamiento de las Bandas;
- deviation- Desviación estándar;
- Lot - Volumen de negociación (en lotes).
Recomendaciones:
Utilice este Asesor Experto, solamente, como una base para su propia estrategia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/166
