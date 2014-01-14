CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Asesor Experto, basado en Bandas de Bollinger ® - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Este Asesor Experto se basa en las Bandas de Bollinger. Utiliza la estrategia de seguimiento de tendencia (DEMA) y el indicador Bandas de Bollinger ®.

Muestra un beneficio estable en el Probador de Estrategias durante los últimos 17 años (EURUSD M30).

La Estrategia:
  • Apertura de posición larga: DEMA es ascendente y una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.
  • Apertura de posición corta: DEMA es descendente y una vela negra (bajista) cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.
  • Cierre de posición larga: Una vela negra cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.
  • Cierre de posición corta: Una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.


Asesor Experto, basado en Bandas de Bollinger

Parámetros de entrada:
  • bands_period - Período de las Bandas de Bollinger;
  • dema_period- Período DEMA;
  • bands_shift- Desplazamiento de las Bandas;
  • deviation- Desviación estándar;
  • Lot - Volumen de negociación (en lotes).

Recomendaciones:

Utilice este Asesor Experto, solamente, como una base para su propia estrategia.

