Asesor Experto, basado en Bandas de Bollinger

Este Asesor Experto se basa en las Bandas de Bollinger. Utiliza la estrategia de seguimiento de tendencia (DEMA) y el indicador Bandas de Bollinger ®.



Muestra un beneficio estable en el Probador de Estrategias durante los últimos 17 años (EURUSD M30).



Apertura de posición larga: DEMA es ascendente y una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.

DEMA es ascendente y una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba. Apertura de posición corta: DEMA es descendente y una vela negra (bajista) cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.

DEMA es descendente y una vela negra (bajista) cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo. Cierre de posición larga: Una vela negra cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo.

Una vela negra cruza la Banda de Bollinger superior desde arriba hacia abajo. Cierre de posición corta: Una vela blanca (alcista) cruza la Banda de Bollinger inferior desde abajo hacia arriba.











bands_period - Período de las Bandas de Bollinger;



dema_period- Período DEMA;



bands_shift- Desplazamiento de las Bandas;

deviation- Desviación estándar;

Lot - Volumen de negociación (en lotes).

Recomendaciones:



Utilice este Asesor Experto, solamente, como una base para su propia estrategia.