Contador de falsos avances - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
La idea es bastante sencilla. Si el máximo de la barra actual es mayor que el de la anterior y el cierre de la barra actual es menor que el máximo de la anterior, se considera un avance falso hacia arriba. De igual modo, si el mínimo de la barra actual es menor que el de la anterior y el cierre de la barra actual es mayor que el mínimo de la anterior, se trata de un falso avance hacia abajo.

Hay situaciones en las que una barra tiene dos falsos avances: si la barra es externa con respecto a la barra anterior, y si su precio de cierre se encuentra en el rango de la barra anterior. El indicador muestra:

  • el número de avances falsos hacia arriba (línea azul).
  • el número de avances falsos hacia abajo (línea roja).
  • el número total de falsos avances (línea naranja).

La idea fundamental es que si, por ejemplo, en las últimas cinco barras se han producido 3 falsos avances, o más, entonces muy probablemente el próximo avance será verdadero.

Contador de falsos avances

Recomendaciones:

  • se recomienda utilizar el indicador en periodos de tiempo no inferiores a Н4.
  • como el indicador no especifica el avance potencial, se puede utilizar en combinación con órdenes de stop por debajo o por encima de los extremos de la barra anterior, en combinación con el indicador de tendencia, y poner la orden de stop en el avance sólo en la dirección de la tendencia.

