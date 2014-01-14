Contador de falsos avances

La idea es bastante sencilla. Si el máximo de la barra actual es mayor que el de la anterior y el cierre de la barra actual es menor que el máximo de la anterior, se considera un avance falso hacia arriba. De igual modo, si el mínimo de la barra actual es menor que el de la anterior y el cierre de la barra actual es mayor que el mínimo de la anterior, se trata de un falso avance hacia abajo.

Hay situaciones en las que una barra tiene dos falsos avances: si la barra es externa con respecto a la barra anterior, y si su precio de cierre se encuentra en el rango de la barra anterior. El indicador muestra:

el número de avances falsos hacia arriba (línea azul).

el número de avances falsos hacia abajo (línea roja).

el número total de falsos avances (línea naranja).

La idea fundamental es que si, por ejemplo, en las últimas cinco barras se han producido 3 falsos avances, o más, entonces muy probablemente el próximo avance será verdadero.



Recomendaciones: