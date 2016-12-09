CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MaChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
836
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
MaChannel.mq5 (10.95 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Ivan Kornilov

Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR. Las medias móviles están construidas sobre las series temporales de High y Low de la serie de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 18.06.2012.


Fig. 1. Indicador MaChannel

Fig. 1. Indicador MaChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15606

Q2MA Q2MA

Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de nube de color.

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso de un oscilador estocástico asimétrico en forma de nube de color.

M2_MA M2_MA

Combinación lineal no trivial suavizada de las medias EMA y LWMA.

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Indicador Q2MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.