Sencillo indicador de tendencia basado en dos medias móviles en forma de NRTR. Las medias móviles están construidas sobre las series temporales de High y Low de la serie de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 18.06.2012.





